сегодня в 18:11

В Подольске объявили конкурс на капремонт моста через Пахру

Конкурс на завершение капитального ремонта моста через реку Пахра на автодороге «Дубровицы — Щапово» объявили в городском округе Подольск. Работы проведут у населенного пункта Кутьино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Предмет закупки — завершение работ по капитальному ремонту моста через реку Пахра на км 1+000 автодороги «Дубровицы — Щапово» у населенного пункта Кутьино в городском округе Подольск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.