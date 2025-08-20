В Подольске начали работы по обустройству дороги от Акишово до поселка Кузнечики

В Подольске проведут более 6 км линий наружного освещения в рамках проекта «Светлый город». Станет светло и комфортно на дороге от деревни Акишово до поселка Кузнечики. Здесь уже установили и забетонировали более 40 закладных деталей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время рабочие устанавливают металлические опоры. Предварительно на них надевают кронштейн со светодиодным светильником.

«В приоритете энергосберегающий подход к источникам освещения. Светодиодные светильники не перегорают, следовательно, их не придется менять. Светят в семь раз ярче и в семь раз экономнее, чем обычные лампочки», — сказал представитель субподрядчика Дарья Гронская.

После того, как электромонтажники протянут кабель и установят шкаф управления, подключат электроэнергию.

Протяженность линий наружного освещения в Акишово составит 1,4 километра. Всего в текущем году в округе установят более 200 опор и протянут линии наружного освещения более чем на 6 километров.

Новые линии появятся в деревне Федюково на улице Спортивной и Спортивном проезде. Также в старой части деревень Кутьино и Булатово, в Докукино на улице Вишневой и в Быковке на улице Нагорной. А также в Подольске на улице Садовой и проспекте Ленина напротив школы № 11.

Работы по всем локациям завершат в середине осени, из-за погодных условий сроки могут меняться.

Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года по инициативе губернатора. Его целью является создание комфортной среды в темное время суток. В рамках проекта устанавливают системы наружного освещения на улицах, муниципальных дорогах и в местах общественного пользования.

