В Подольске начали менять асфальт на улице Чехова

В Подольске стартовали работы по укладке нового асфальта на улице Чехова. Всего в текущем году на этой улице планируют заменить порядка 4 тыс. кв. м дорожного полотна, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Продолжаются ремонтные работы на других муниципальных дорогах. На улице Физкультурной специалисты занимаются установкой бордюрного камня. В ходе ремонта заменят более 2,6 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Большая часть подготовительных работ уже выполнена. На семи ключевых участках старое покрытие демонтировали.

В рамках капитального ремонта в Подольске планируют масштабное обновление всей дорожной сети. Общая площадь замены покрытия составит более 97 тысяч квадратных метров.

⁣Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.