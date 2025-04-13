В Подольске на Пасху организуют бесплатные автобусы

В Городском округе Подольск к четырем городским кладбищам и двум храмам в дни пасхальных праздников для ветеранов, пенсионеров и других льготных категорий граждан выделят 20 автобусов на 10 маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Готовимся к предстоящей Пасхе, в этом году православный праздник приходится на 20 апреля. Делаем все, чтобы этот день прошел для людей комфортно и безопасно. Организуем специальные дополнительные маршруты к двум храмам и четырем городским кладбищам», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Планируют ночные маршруты от Троицкого собора и церкви священномученика Николая. Автобусы будут курсировать с 1:00 до 3:00 и с 8:30 до 14:30. Предусмотрят также резервные транспортные средства. В эти же часы на наиболее посещаемых точках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, инспекторы ДПС обеспечат безопасность дорожного движения.

Автобусы будут курсировать на маршрутах Троицкий собор (ул. Февральская) — ул. Сосновая — пл. Юбилейная и кладбище «Красная горка» (Церковь священномученика Николая) — пос. Цемзавода- пл. Юбилейная 20 апреля с 8:30 до 14:30.

Перевозчиком будут организованы специальные дополнительные маршруты к городским кладбищам Красная горка, Климовское городское кладбище, Товарищево, Лемешово.

Также автобусы будут ходить на маршрутах ст. Подольск — кладбище «Красная горка»; ст. Подольск — г. Москва кладбище «Товарищево»; пл. Юбилейная — кладбище «Красная горка»; пл. Юбилейная — г. Москва кладбище «Товарищево»; ул. Сосновая — кладбище «Красная горка»; мкр. Климовск, ул. 8 Марта — «Климовское городское кладбище»; мкр. Климовск, ул. Школьная — «Климовское городское кладбище»; пл. Юбилейная — д. Лемешово.

Массовые посещения кладбищ панируются 13 апреля в Вербное воскресенье, 19–20 апреля на Пасху, 27 апреля на Красную Горку, 29 апреля на Радоницу в день поминовения усопших, 9 мая в День Победы, 8 июня на День Святой Троицы. Кладбища в апреле будут работать с 9:00 до 17:00, начиная с мая — с 08:00 до 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.