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В Подольске делают основание дороги от Дубровиц к детскому лагерю «Мечта»

В Подольске в ходе капитального ремонта автомобильной дороги Дубровицы — б/о «Мечта» начали делать основание из песка и щебня. В планах расширение проезжей части до двух полноценных полос, установка четырех новых автобусных остановок, освещения, водопропускных труб и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновление сделает движение более безопасным и комфортным как для водителей, так и для пешеходов. Также здесь установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Модернизация этого участка улучшит пропускную способность дороги и в целом облегчит транспортное сообщение в округе. Завершить обновление дороги планируют в 2025 году.

Работы ведутся по программе губернатора Андрея Воробьева «Дороги Подмосковья».

Ранее в заключении Московской областной госэкспертизы указывалось, что автомобильная дорога имеет одну полосу движения шириной проезжей части в 4,5 м. Краевые укрепленные полосы разрушились, а обочины не спланированы.

Кроме того, интенсивность движения транспорта выше пропускной способности существующего участка дороги. Это усложняло транспортную доступность населенных пунктов в городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.