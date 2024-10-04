В Подольске 5 октября временно перекроют движение

сегодня в 19:06

В г. о. Подольск 5 октября временно прекратят движение автомобильного транспорта во время проведения на площади Славы военно-исторической реконструкции «Битва за Москву. Подольские курсанты», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Движение транспорта перекроют с 8:00 до 16:00 на нескольких направлениях. В том числе по улице Красной от улицы Революционный проспект до пересечения с улицей Карла Маркса и по улице Рабочей от улицы Революционный проспект до пересечения с улицей Дружбы.

В этих местах установят запрещающие дорожные знаки и блокираторы. Маршруты движения общественного транспорта будут временно изменены.

Движение прекратят для того, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность.

Основные мероприятия ко Дню города пройдут 5 октября. Откроют обновленное Певческое поле в Дубровицах мизансценами из жизни усадебного дома Бориса Голицына.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.