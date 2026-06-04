В Подольске 25 лет обеспечивает движение служба контактной сети

Служба контактной сети Подольского троллейбуса уже 25 лет поддерживает бесперебойную работу маршрутов в округе. Специалисты круглосуточно проводят плановый ремонт и устраняют аварии, чтобы движение не останавливалось, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Служба контактной сети Подольского троллейбуса остается незаметной для пассажиров, однако без нее выход машин на линию невозможен. Главный инженер Алексей Буравцев подчеркнул, что ключевая задача подразделения — обеспечить бесперебойную перевозку людей. Для этого специалисты следят за техническим состоянием контактной сети, проводят плановый ремонт и оперативно устраняют аварии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.