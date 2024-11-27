В подмосковном селе Атепцево отремонтировали дорогу

В Наро-Фоминском городском округе проводится ежедневная работа по выявлению ям. Ямы выявляют как работники дорожных служб округа с помощью приложения «Дороги Подмосковья», так и жители, отправляя свои обращения на портал «Добродел». Жители села Атепцево пожаловались на ненадлежащее состояние дороги, ведущей к местной бане. Были проведены работы по ямочному ремонту асфальто-бетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Советская с. Атепцево. Обеспечено безопасное движение автомобилей и пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также в рамках муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог Территориальным управлением Атепцево проведены работы по ямочному ремонту асфальто-бетонного покрытия дороги по ул. Октябрьская с. Атепцево. Дорога приведена в надлежащее состояние.

Общая площадь ямочного ремонта составляет 100 кв. метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.