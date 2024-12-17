В подмосковном поселке Судислово оперативно очищен двор у ФАПа

В поселке Судислово г. о. Шаховская оперативно отреагировали на обращения жителей, касающиеся уборки снега и обработки от наледи во дворе фельдшерско-акушерского пункта. МПКХ Шаховская провело необходимые работы по очистке территории от снега и обработке дорожек противоледными реагентами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее жители выражали обеспокоенность состоянием двора ФАПа, отмечая опасность образования наледи и трудностей для посещения медицинского учреждения, особенно в зимний период. Благодаря оперативному отклику МПКХ, эти проблемы были решены в кратчайшие сроки.

Теперь доступ к ФАПу в Судислово обеспечен в безопасных условиях. Оперативная уборка снега и обработка дорожек противоледными реагентами гарантируют безопасное движение для пациентов и медицинского персонала. Быстрое решение проблемы подчеркивает важность оперативной реакции на просьбы населения и приверженность местных властей к обеспечению комфортных и безопасных условий проживания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.