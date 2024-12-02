В подмосковном поселке Селятино провели ямочный ремонт

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За минувшую неделю проведены работы по обработке противогололедным материалом тротуаров в д. Алабино на ул. Профессиональной, а также ремонт дороги. Проведен ямочный ремонт на улице Спортивной в р. п. Селятино. Произведена погрузка снега и его вывоз, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского горокруга.

МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Селятино» проводит работы по содержанию территории скверов, памятников, дворовых территорий и дорог общего пользования, расположенных на подведомственной территории территориального управления Селятино.

Проводится ежедневная уборка мусора на контейнерных площадках, уборка пешеходных дорожек, дворовых территорий, детских и спортивных площадок.

МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Селятино» ежедневно проводит различные виды работ, направленные на улучшение инфраструктуры и поддержание порядка на территории населенного пункта, а также на подведомственных территориях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.