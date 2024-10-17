В подмосковном поселке Малаховка обустроили дорогу длиной свыше 200 метров

В поселке Малаховка городского округа Люберцы по просьбе жителей обустроили дорогу протяженностью более 200 метров, идущую параллельно ЖК «Малаховский квартал», сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«На одной из встреч в формате выездной администрации, которая прошла в школе № 52, ко мне обратились жители ЖК «Малаховский квартал» с просьбой обустроить дорогу, идущую параллельно жилому комплексу. В ходе осмотра территории и общения с жителями ЖК выяснилось, что данная территория в соответствии с данными публичной кадастровой карты не являлась объектом дорожного хозяйства, но использовалась жителями комплекса для подъезда к своим домам», — отметил Волков.

Он добавил, что была инициирована процедура по оформлению необходимой документации.

«Работы по приведению документов в порядок были проведены в кратчайшие сроки. На текущей неделе специалисты завершили обустройство дороги протяженностью более 200 метров», — сказал Волков.

Глава Люберец уточнил, что провести работы в текущем году получилось за счет экономии денежных средств, образованной в результате проведенных в 2024 году аукционов на ремонт и реконструкцию объектов дорожного хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.