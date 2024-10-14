В подмосковном поселке Фряново продолжается ремонт дороги на улице Могутовская

В рабочем поселке Фряново активно ведутся ремонтные работы на улице Могутовская. Эта дорога, протяженностью более 2,32 км, ведет к Садовому некоммерческому товариществу «Козино» и пролегает через деревню. Площадь укладки составит 9 800 квадратных метров. В настоящее время подрядная организация занимается подготовкой к укладке нового асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

Для укладки будет использован асфальт ЩМА-16, который отличается высокой износостойкостью и имеет гарантийный срок службы восемь лет.

В прошлом году к Садовому некоммерческому товариществу «Козино» была проложена новая дорога длиной более километра. Ремонт дороги рядом с деревней станет логическим продолжением этого проекта. В результате жители деревни получат удобную магистраль, позволяющую заезжать в населенный пункт с двух сторон.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.