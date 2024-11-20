В подмосковном поселке Большевик расширят дорогу по улице Ленина

Дорожные работы в поселке Большевик близятся к завершению. Сейчас подрядчик ведет расширение дороги в районе домов 34 и 36 по улице Ленина, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

Вопрос о реконструкции этого участка поступил от жителей, во время работы «Выездной администрации». Участок был проблемным. По этому адресу расположено несколько торговых объектов, проезд к ним был затруднен со стороны здания МФЦ.

На объекте уже установлены тротуары. Благодаря открытию дополнительного участка дороги транспортная ситуация улучшится: проезд станет более свободным, а пешеходная зона — безопаснее.

«Удобнее станет всем: жители смогут беспрепятственно посещать административное здание, а предприниматели — легко производить разгрузку товаров в положенных местах. Благоприятные погодные условия способствуют завершению работ в срок и уже совсем скоро жители смогут воспользоваться обновлённой дорогой», — сказал глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.