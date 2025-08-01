В подмосковном Королеве открыли обновленную АЗС

Круглосуточный магазин и кафе открылись на обновленной АЗС сети «Газпромнефть» в Московской области.

В городе Королев открылась станция сети «Газпромнефть» после реконструкции. Теперь на АЗС можно не только заправить машину качественным топливом, но и приобрести товары в дорогу, вкусно перекусить или взять на вынос свежесваренный кофе и горячую еду.

На станции представлено сезонное дизельное топливо, классические и высокотехнологичные бензины. Автомобилистам доступна возможность бесплатно подкачать шины, помыть фары и номерные знаки.

Обновленная станция работает по системе постоплаты, при которой расчет производится после окончания заправки топливом и возвращения пистолета в колонку.