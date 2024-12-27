В подмосковном аэропорту Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности
В подмосковном аэропорту Шереметьево ввели дополнительные меры безопасности. Территорию будут патрулировать круглосуточно, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Тем, кто выполняет такую работу, предоставят стрелковое оружие. Членам групп быстрого реагирования дадут служебное оружие.
Помимо этого, в районе аэропорта усилят уровень охраны. Пассажирам, летящим в новогодние праздники, рекомендуется приезжать в Шереметьево заранее, чтобы успеть пройти досмотр.
26 декабря план «Ковер» вводили во всех аэропортах Московского региона и Калуги.