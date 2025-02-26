В подмосковной Уваровке появятся дорожные указатели улиц в апреле

Жители поселка Уваровка написали обращение в МЦУР, что нет обозначений наименований улиц при съезде с региональных дорог. Заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная вместе с начальником Уваровского территориального сектора Раисой Голубевой, начальником отдела социальной поддержки Людмилой Нагих и представителями Мосавтодора в рамках проекта «Пешие обходы» встретились с жителями, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Было принято решение до конца апреля установить указатели с названиями улиц на дорогах, ведущих от региональных дорог.

Каждую неделю заместители главы Можайского округа совершают пешие обходы населенных пунктов, чтобы выявить проблемы и передать их на исполнение соответствующим службам. Эти выезды планируются на основании жалоб жителей, поступивших в центр управления регионом, а также по собственной инициативе заместителей, курирующих конкретные территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.