В подмосковной деревне Слизнево провели асфальтирование дороги

В текущем году успешно завершены работы по асфальтированию дорожного полотна на улицах Мартовская и Шоссейная в деревне Слизнево. Общая протяженность асфальтирования составила 600 метров, что существенно улучшило состояние дорог и повысило безопасность движения как для автотранспорта, так и для пешеходов. Теперь жителям деревни доступен более комфортный и быстрый доступ к основным маршрутам, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского горокруга.

Кроме того, на 2025 год запланированы масштабные работы по капитальному ремонту асфальтного покрытия автомобильных дорог в поселке Новая Ольховка. В рамках этого проекта ожидается обновление улиц Северная, Шоссейная и Центральная, что придаст современный вид дорожной инфраструктуре и снизит нагрузку на существующее покрытие.

Такой подход к ремонту и благоустройству дорог не только улучшает транспортную доступность, но и создает более привлекательные условия для жизни, способствуя развитию местной экономики и повышению качества жизни граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.