В подмосковной Апрелевке отремонтируют три дороги протяженностью 1 600 метров

Главный эксперт территориального управления Апрелевки Наро-Фоминского городского округа Владимир Ермаков сообщил, что участок дороги от Комсомольской улицы до Дворца культуры и спорта «Апрелевка» начали ремонтировать в первую очередь по просьбе местных жителей.

«Этот участок протяженностью порядка 340 метров пришел в негодность. Жители высказывали пожелание, чтобы на него обратили внимание в первую очередь. И дорожные службы приступили к работе: полностью меняют асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку», — рассказал Ермаков.

Дорога до дворца культуры и спорта не единственная, которую планируют восстановить в Апрелевке. На очереди улицы Больничная и 3-й Солнечный проезд. В общей сложности в населенном пункте обновят 1 600 метров дорожного полотна. Все работы планируют завершить уже через неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что строительство Мытищинской хорды в Подмосковье завершат к концу 2024 года.

«Концессия, которая реализуется сейчас активно и также заканчивается к концу года, это Мытищинская хорда. <…>. 16 километров. Это Пироговское «притяжение» Мытищ. Мы также заканчиваем к концу года», — сказал Воробьев.