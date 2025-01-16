В Подмосковья начали устройство свай моста через реку Синичку

В рамках строительства дублера Пятницкого шоссе дорожные строители приступили к устройству свайных оснований под опоры моста через р. Синичку. Завершить работы на объекте планируется в 3 квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время на участке строительства проводится устройство стоек двух опор путепровода в деревне Сабурово, выемка непригодного грунта, идет переустройство инженерных коммуникаций. Параллельно продолжается строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — отметили в ведомстве.

Новая дорога пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность дублера составит свыше 5,2 км, а движение будет осуществляться по 4 полосам. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется за счет регионального бюджета.

Проектом учтены все существующие примыкания, обеспечивающие транспортной доступностью прилегающие жилые застройки, в том числе к коттеджным поселкам «Юрловские Холмы», «Фантазия» и др. На примыкании новой дороги к выезду из Юрлова возведут кольцевую развязку, построят путепроводы через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также мост через р. Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности на всём протяжении дороги строители обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Сейчас двухполосное Пятницкое шоссе не справляется с возросшим потоком транспорта, водители ежедневно теряют 1,5-2 часа в дорожных заторах. Новая дорога позволит сэкономить 20-30 минут в пути, снизить нагрузку на существующее Пятницкое шоссе и значительно улучшить транспортную ситуацию в Красногорске и Химках.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.