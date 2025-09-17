В Подмосковье завершили ремонт улиц Победы по проекту «Инфраструктура для жизни»

В рамках ремонтного сезона 2025 года в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали шесть дорог, связанных с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В год 80-летия Победы специалисты «Мосавтодора» отремонтировали более 12 км покрытия на шести региональных дорогах, обеспечив комфортный проезд более 48 тыс. автомобилистов. Среди этих дорог — две дороги общей протяженностью 6 км, входящих в опорную сеть Подмосковья: Осташковское шоссе и «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка». В программу ремонта региональных дорог по нацпроекту ежегодно включают социально значимые дороги — дороги Победы. Так, в 2022-24 гг. обновили около 30 км покрытия на 14 улицах, связанных с именами героев Великой Отечественной войны», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Первым отремонтировали участок дороги «ММК — Аниково — Агафоново» — между деревней Чапаевка и поселком Новый городок в Одинцовском округе (4 км) — здесь находится памятник летчикам-героям защитникам московского неба в годы Великой Отечественной Войны.

На Осташковском шоссе в Мытищах отремонтировали 3 км дорожного полотна, обеспечив удобный проезд жителей в деревни Ховрино, Беляниново, Болтино и Бородино, а также к Федеральному военному мемориалу «Пантеон защитников Отечества» и Сергиевскому храму. Около 3 км покрытия обновили на участке «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» — она проходит через улицы Партизанскую и Базаева в поселке городского типа Шаховская. Одна из улиц названа в честь Потапа Михайловича Базаева, который с первых дней организации Шаховского партизанского отряда был избран его комиссаром. Погиб в бою у деревни Варварино 6 ноября 1941 года, посмертно награжден орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

В городе Истре обновили покрытие на улице Босова, которая носит имя Героя Советского Союза Алексея Петровича Босова — командира 1-й танковой роты тяжелых танков «КВ» 23 танковой бригады 16 армии Западного фронта, в составе которой прикрывал Волоколамское направление. В городе Можайске отремонтировали 1 км покрытия на улице Красных Партизан, названную в честь можайских партизан. Дорога ведет к памятнику воину-освободителю, который представляет собой фигуру солдата Советской армии. В Можайске еще предстоит нанести разметку.

А в городе Климовске отремонтировали улицу Рожкова, названную в честь Ивана Георгиевича Рожкова — в годы войны он был активным участником партизанского движения Подмосковья, а в 1960–1975 годы являлся председателем исполкома Климовского горсовета. Иван Георгиевич был награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.