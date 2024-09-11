В Подмосковье завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту БКД

В Московской области завершили ремонт региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего заменили покрытие на 231 участке, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты «Мосавтодора» выполнили план ремонта и уложили более 665 км асфальтобетонного покрытия на 231 участке региональных дорог — это дороги в черте населенных пунктов, подъезды к ним, а также дороги у социально значимых объектов: образовательных, медицинских, спортивных учреждений. Отмечу, что в рамках программы регионального ремонта по выбору жителей на портале Добродел обновили покрытие на 47 участках дорог общей протяженностью более 170 км. Сейчас завершаются работы по обустройству обочин и нанесению разметки на отремонтированных участках», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольший объем ремонта по нацпроекту провели в четырех городских округах: Можайском, Истре, Солнечногорске и Луховицах.

«Дорога от Поречья до Уваровки теперь вьется красивой лентой, обрамленной зеленым лесным массивом по бокам. Дорожные рабочие преобразили это направление длиной почти в 20 километров за достаточно быстрый срок. Как удивительно меняется настроение, когда там отремонтирована новая дорога», — поделилась впечатлениями от ремонта Оксана из Можайского округа.

В Можайском округе обновили более 60 км на 14 участках дорог, в том числе дороги в черте города — улицы Коммунистическую и Герцена, а также Можайское шоссе. В Истре на 11 участках дорог заменили более 37 км покрытия: в деревнях Исаково, Лобаново, Лешково, от трассы А-108 до д. Савельево, а также участок от остановки «Никулино» до ул. Советской, который ведет к историческому центру Истры — Ново-Иерусалимскому монастырю и музею.

В Солнечногорске отремонтировали 8 участков дорог протяженностью свыше 33 км, в том числе Обуховское и Тимоновское шоссе. В Луховицах на 5 участках дорог уложили более 30 км нового покрытия, в том числе подъезд к автовокзалу и станции Луховицы, дорогу через деревни Ольшаны и Лесное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.