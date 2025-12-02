В Подмосковье завершили капитальный ремонт участка трассы М-4 «Дон»

Работы проводились на участке со 103 по 117 км в Ступино и Кашире. Выполняли их без ограничения движения транспорта, так как этот участок М-4 «Дон» — один из самых высокоинтенсивных на всей дороге.

По итогам капитального ремонта специалисты полностью заменили дорожную одежду, расширили проезжую часть до трех полос в каждом направлении, привели в нормативное состояние один мост, четыре путепровода и два надземных пешеходных перехода, а также обновили девять водопропускных труб. Еще дорожники заменили барьерное ограждение и знаки, нанесли горизонтальную разметку из термопластика, установили сетчатое ограждение и смонтировали линию наружного освещения.

М-4 «Дон» — одна из ключевых магистралей страны, обеспечивающая проезд из центральных регионов России к Черноморскому побережью. Также это стратегический маршрут, по которому доставляют гуманитарную помощь в приграничные и исторические регионы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.