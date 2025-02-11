В Подмосковье завершили бетонирование плиты строящегося путепровода через А-105

В Ленинском округе Подмосковья в рамках 2 этапа реконструкции Каширского шоссе дорожники завершили бетонирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через дорогу А-105. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас бетон набирает прочность под укрывным материалом. На участке реконструкции параллельно ведется устройство соединительного участка с путепроводом через Каширское шоссе. Оба путепровода строятся в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. Открыть движение по развязке планируется во 2 квартале 2025 года», — пояснили в министерстве.

Новый транспортный объект позволит обеспечить бессветофорный проезд с Каширского на Володарское шоссе со стороны Москвы и области, а также удобный выезд с Володарского на Каширское шоссе в сторону Москвы и области. В результате водители смогут экономить в пути 10 минут.

Реконструкция Каширского шоссе будет проводиться в 4 этапа. В декабре прошлого года было открыто движение по 1 этапу — разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе д. Апаринки. Сейчас строители приступили к реализации 3 этапа реконструкции, в рамках которого в районе д. Апаринки проводится подготовка к погружению пробных свай под опоры будущего путепровода через А-105.

Новое сооружение заменит существующую конструкцию, находящуюся в неудовлетворительном техническом состоянии, и обеспечит дополнительный бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы.

До конца текущего года на Каширском шоссе планируется приступить к строительству двух подземных пешеходных переходов. Завершить работы по 3 этапу планируется в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.