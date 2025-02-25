В Подмосковье завершен ремонт остановок в шести округах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах в шести округах. В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Дорожники провели ремонт остановок, расположенных в городах: на Фабричном шоссе в Старой Купавне, 6-м км Пятницкого шоссе в Красногорске, Кервском шоссе в Шатуре, проспекте Академика Туполева в Домодедове.

Также работы провели в малых населенных пунктах, где привели в нормативное состояние остановочные павильоны на дорогах в деревне Беляниново г. о. Мытищи и у деревни Сурмино Дмитровского округа.

В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.