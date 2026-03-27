В Подмосковье запустят 32 дачных автобусных маршрута

Сезонные автобусные маршруты до садовых товариществ начнут работать в Подмосковье с апреля. Всего в дачный период запустят 32 направления от автовокзалов и железнодорожных станций до СНТ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Первым с начала апреля выйдет на линию маршрут №31 «Балашиха-2 – Новский квартал». До конца месяца запустят еще 15 направлений, остальные начнут перевозки в мае. Сезонное сообщение продлится до осени, часть маршрутов будет работать до ноября.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что ежегодно в апреле и мае совместно с «Мострансавто» организуется сообщение между городами и садовыми товариществами.

Расписание автобусов синхронизировали с графиком движения электропоездов. Большинство маршрутов будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, некоторые — ежедневно. На линии задействуют автобусы большого, среднего и малого классов.

Пассажиры могут воспользоваться льготами по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими картами, а также картами «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.