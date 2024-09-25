В Подмосковье запустили онлайн-аналитику дорожной техники

В обновленной версии информационной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) добавился функционал по аналитике данных в режиме реального времени. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Внедрение BI-аналитики значительно ускорит процесс принятия решений для контролирующих органов и подрядных организаций, а также позволит свести к нулю простой транспортной техники на обслуживаемых участках. Кроме того, повысит прозрачность работ в сфере дорожной инфраструктуры и сократит количество соответствующих жалоб от жителей», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Пилотная версия BI-аналитики на ключевых объектах Подмосковья запущена в рамках подготовки к зимнему сезону 2024-2025.

Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры функционирует в регионе с 2018 года. Она обеспечивает ежедневный мониторинг объемов и сроков выполнения работ, а также контроль качества и технологии их исполнения.

Разработкой СКПДИ занимается ИТ-компания «МАКСИМУМ», которая является подведомственным учреждением Мингосуправления Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.