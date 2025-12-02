В Подмосковье запустили движение на двух мостах

Дорожники завершили основные работы на двух мостовых сооружениях в Химках и Дмитровском округе в ходе капитального ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и запустили на них рабочее движение, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Запустили движение на мостах через реку Клязьму в Химках и через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань. На обоих объектах мостовики уложили новое покрытие и обустроили удобные подходы, лестничные сходы и тротуары, установили металлическое и барьерное ограждения, выполнили комплекс мероприятий по устройству системы водоотвода. При благоприятной погоде специалисты планируют нанести на мостах разметку, а сейчас благоустраивают прилегающие к ним территории — полностью завершить работы планируется до конца 2025 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В городе Химки на переходе через реку Клязьму специалисты полностью заменили существующее мостовое сооружение длиной более 38 метров, расположенное вблизи жилого комплекса «Город Набережных» и соединяющее два городских квартала — Клязьма и Свистуха. В ближайшее время специалисты демонтируют временный мост, который был возведен для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения на период проведения работ.

А в Дмитровском округе капитальный ремонт провели на мосту через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань, построенный в 1964 году. На искусственном сооружении протяженностью порядка 48 метров укрепили пролетное строение и укрепили откосы береговых опор. Работы выполнены для безопасного проезда местных жителей в близлежащие населенные пункты, в том числе в село Рогачево и деревню Александровку, а также на трассу А-108.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.