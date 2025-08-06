В Подмосковье запустили акцию по раздаче световозвращающих шоперов

Минтранс Подмосковья запустил акцию по раздаче световозвращающих шоперов жителям Московской области. Первым округом, в котором стартовала акция, стал Подольск. Более 200 пешеходам раздали шоперы на остановках и в автобусах «Мострансавто», особое внимание уделили пожилым пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Акция прошла при поддержке оператора подмосковной системы фотовидеофиксации — компании «МВС Груп», входящей в ГК «Урбантех», Мострансавто и администрации городского округа Подольск.

«С начала года в Подмосковье зафиксировано более 500 наездов на пешеходов с погибшими и пострадавшими, при этом половина этих дорожных аварий произошла в тёмное время суток. Этот вид ДТП входит в тройку самых частых в регионе. Кроме работ по обустройству элементов инфраструктуры, которые направлены на повышение безопасности участников движения в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Подмосковье регулярно проходят профилактические мероприятия. Акция по раздаче световозвращателей стартовала в августе — сейчас это актуально, когда световой день начинает сокращаться», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Световозвращающий шопер — это полезный аксессуар, который будут использовать люди всех возрастов. Это позволит стать заметнее на дорогах в темное время суток, а также привить культуру носить световозвращатели пожилым пешеходам, которые чаще становятся жертвами дорожных аварий. Использование светоотражающих элементов снижает вероятность аварии на 70%.

«Работая с Московской областью на протяжении многих лет, мы уделяем особое внимание безопасности всех участников дорожного движения. Важно напоминать о ПДД каждой категории граждан: мы много делаем для детей, а сейчас в фокусе — люди пенсионного возраста. В рамках специальной акции мы подготовили световозвращающие шоперы, которые помогут пенсионерам быть заметнее на дороге в темное время суток, а также памятки с ключевыми правилами безопасности. Забота о пешеходах — наш приоритет, ведь безопасность начинается с внимательности!» — отметил заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Раздача световозвращающих аксессуаров продолжится до конца лета и осенью, это позволит повысить безопасность пешеходов в темное время суток.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.