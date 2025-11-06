В Подмосковье заменили 50 старых остановочных павильонов на новые

На региональных дорогах в 12 округах Московской области завершили работы по замене 50 старых остановочных павильонов на новые, чтобы повысить комфорт пассажиров общественного транспорта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На 34 остановках дорожники обустроили 50 новых павильонов. Большая часть павильонов — серии «Межгород» с ударопрочным стеклом по правой стенке, что обеспечивает лучший обзор подъезжающего транспорта для ожидающих свой рейс пассажиров, а также меняют павильоны на серию «Городской стандарт» со световозвращающей пленкой для лучшей видимость в темное время», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ специалисты выполнили в Красногорске, там на 13 остановках появилось 16 новых павильонов, в частности, на остановках «Бизнес-парк Гринвуд» и «Путилково» в одноименном поселке, на остановках «Павшино-1» и «Новоникольское-2» в Красногорске, а также в селах Дмитровское и Николо-Урюпино.

В Коломне комфортнее стало на остановках «Питомник» и «ЭТУС», в Богородском округе — в деревне Марьино и на остановке «Больница» в Электроуглях, в Павлово-Посадском округе — в деревнях Данилово и Алексеево, а также на остановке «Нижнее Зачатье» в Чехове.

В ведомстве отметили, что на региональных дорогах Подмосковья также ведется строительство остановок: специалисты обустроили более 110 новых остановок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.