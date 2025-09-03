В Подмосковье заменили 20 старых остановочных павильонов на новые

В Московской области ведутся работы по замене старых остановочных павильонов на новые для того, чтобы повысить комфорт пассажиров общественного транспорта. Уже установили 20 новых павильонов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего до конца года заменят 50 остановочных павильонов, специалисты уже заменили 20 павильонов на 17 остановках общественного транспорта в Красногорске, Лобне, Воскресенске и Рузском округе. Для повышения комфорта пассажиров и поддержания порядка все остановки оснащены скамейками и урнами», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ пришелся на новые павильоны серии «Межгород» — 14 остановок, выполненных из перфорированной металлической и декоративных панелей, оклеенных световозвращающей пленкой, появились, в частности, на улице Институтской в поселке Нахабино и на 51-м км Пятницкого шоссе округа Красногорск, на остановках «Дом культуры» и «Молокозавод» в Рузском округе, а также на улице Королькова в селе Усадище округа Воскресенск.

Конструкция павильона предусматривает наличие ударопрочного стекла по правой стенке, что обеспечивает лучший обзор подъезжающего транспорта для ожидающих свой рейс пассажиров. В Лобне на Краснополянском проезде также установили павильон серии «Межгород» — его отличием является наличие боковых ударопрочных стекол с обеих сторон.

Кроме того, в регионе появились обновленные павильоны типа «Городской стандарт». Они изготовлены из ударопрочного стекла и имеют металлический каркас и декоративные панели со световозвращающей пленкой, которая обеспечивает лучшую видимость павильонов в темное время суток или в условиях недостаточной освещенности. Такие павильоны установлены на бульваре Строителей в Красногорске как в стандартной, так и в сдвоенной комплектации.

В этом году в Подмосковье также построят больше 100 новых остановочных пунктов, 60 из них уже обустроили.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.