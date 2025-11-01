В Подмосковье заключили госконтракт на завершение строительства путепровода в Опалихе

В г. о. Красногорске заключен новый государственный контракт на завершение строительства двухполосного путепровода в микрорайоне Опалиха. Путепровод строится в составе транспортной развязки, соединяющей улицы Мира и Ольховую. Общая протяженность развязки составляет свыше 1,9 км, из них длина путепровода составляет 137 метров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На сегодняшний день строительная готовность объекта — 60%. Прошлый госконтракт был расторгнут из-за многочисленных нарушений норм, срыва сроков и медленного темпа работ. Предыдущий подрядчик был внесен в Реестр недобросовестных подрядных организаций Федеральной антимонопольной службы и не сможет участвовать в госзакупках в ближайшие несколько лет. Сейчас был заключен новый госконтракт для завершения строительства развязки. Приступить к работам планируется до конца года, а завершить строительство — в конце следующего», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Развязка обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между «старой» и «новой» частями Опалихи, в том числе для проезда экстренных служб. Улучшится качество жизни более 20 тысяч жителей микрорайона, которые смогут быстро и беспрепятственно добраться до социальных объектов: школ, детских садов, парковых зон и медицинских учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.