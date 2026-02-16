В Подмосковье за выходные обработали противогололедной смесью 154 пешеходных моста на МЖД

В Подмосковье за минувшие выходные специалисты Московской железной дороги обработали противогололедной смесью 154 пешеходных моста и схода с них, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошедшие выходные на Московской железной дороге обработали песко-гранитной смесью 154 пешеходных моста и схода с них. Во время сильных снегопадов обработка проводится неоднократно в течение дня. Ежесуточно используется более 32 тонн смеси.

Для предотвращения обледенения контактной сети круглосуточно работает специальная техника с вибропантографами, сбивающими наледь с проводов. За выходные антиобледенительную жидкость нанесли на 415 км контактной сети. На участках МЦК, МЦД и Аэроэкспрессов спецтехника курсирует преимущественно ночью, чтобы не мешать движению поездов.

Также продолжается расчистка инфраструктуры от снега. За выходные с помощью спецтехники очищено 2,7 тыс. км путей и вывезено 270 тыс. кубометров снега. На линии задействовано более 100 единиц снегоуборочной техники. Для очистки стрелочных переводов работают свыше 2 тыс. человек, еще около 1,2 тыс. железнодорожников убирают снег на платформах и мостах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.