В Подмосковье за три месяца выявили 122 тыс непристегнутых

Камеры фотовидеофиксации выявили 122,5 тыс. случаев непристегнутых ремней безопасности в Московской области за январь–март 2026 года. Это на 63% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, за первые три месяца года зафиксировано более 107 тыс нарушений со стороны водителей и свыше 15 тыс — со стороны пассажиров. В январе–марте 2025 года было выявлено 44,3 тыс таких случаев.

«Рост фиксируемых случаев непристегнутых ремней в этом году — это не показатель того, что водители и пассажиры стали чаще пренебрегать правилами. Это происходит из-за того, что мы расширяем возможности существующих комплексов — у большей части из них появляется функция распознавания непристегнутого ремня, и это положительно влияет на культуру вождения и безопасность движения в целом», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В министерстве напомнили, что при фиксации нарушения штраф в размере 1,5 тыс рублей автоматически получает собственник автомобиля. Водителей и пассажиров призывают пристегиваться на передних и задних сиденьях, а детей перевозить в автокреслах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремней безопасности снижает риск гибели на 45–50% для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.