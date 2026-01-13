В Подмосковье за новогодние праздники провели более 100 рейдов на железной дороге

В Московской области за новогодние праздники организовали свыше 100 профилактических рейдов и дежурств на железнодорожных станциях для снижения числа нарушений и смертельных случаев, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период новогодних праздников на железнодорожных станциях Подмосковья прошло более 100 профилактических рейдов и дежурств. Мероприятия направлены на снижение числа нарушений правил безопасности и уменьшение смертности на железной дороге.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что с начала года на железной дороге региона зафиксировали девять смертельных случаев, из которых четыре произошли из-за нарушения правил на станциях и пешеходных переходах.

В профилактических мероприятиях участвуют сотрудники администраций округов, волонтеры, представители народной дружины, транспортная полиция и административно-пассажирская инспекция. Они пресекают нарушения, проводят разъяснительные беседы и распространяют информационные материалы.

Для повышения безопасности в регионе ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, устанавливают камеры фиксации нарушений и проводят открытые уроки в образовательных учреждениях.

В министерстве призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила безопасности: не выходить за ограничительную линию и переходить пути только по разрешенному сигналу на санкционированных переходах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.