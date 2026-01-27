В Подмосковье за ночь расчистили более 500 км железнодорожных путей от снега

Железнодорожники Московского узла за ночь расчистили от снега 508 км путей и вывезли более 43 тысяч кубометров снега для обеспечения стабильного движения поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь на 27 января на Московской железной дороге прошли масштабные работы по очистке путей от снега. В расчистке участвовали 1,2 тысячи железнодорожников и 61 единица специальной техники. За ночь удалось освободить от снега 508 километров железнодорожных путей и вывезти 43,6 тысячи кубометров снега.

В дневное время к работам подключились более 2 тысяч сотрудников и 83 единицы снегоуборочной техники. Около тысячи железнодорожников занимаются уборкой платформ, мостов и тоннелей. При необходимости количество техники и персонала будет увеличено.

В Брянской области, где из-за потепления возможна наледь на контактной сети, на линию вывели локомотивы с вибропантографами и создали дополнительные ремонтные бригады для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

На железной дороге работает оперативный штаб по борьбе с последствиями снегопада, который координирует все мероприятия по обеспечению бесперебойной работы магистрали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.