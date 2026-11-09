В Подмосковье за неделю проверили более 2,8 тыс автобусов

Инспекторы Административно-пассажирской инспекции Московской области с 2 по 8 ноября проверили свыше 2,8 тыс. автобусов и оплату проезда у более 27,4 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего автобусов за прошедшую неделю проверили в Ленинском округе — 784. Далее следуют Лобня — 647, Раменский округ — 496, Домодедово — 289 и Балашиха — 182.

По итогам проверок к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 647 пассажиров и 152 водителя. Системный контроль помогает снижать число безбилетных поездок и повышать дисциплину на маршрутах региона.

«Постоянный контроль не только помогает выявлять нарушения, но и способствует созданию культуры дисциплины в области оплаты проезда. Соблюдение установленных правил обеспечивает финансовую прозрачность, что благоприятно влияет на развитие маршрутной сети и улучшение условий для проезда пассажиров в Московской области», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.