В Подмосковье за неделю отремонтировали 11 остановок

Специалисты Мосавтодора на минувшей неделе обновили остановочные павильоны на 11 региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Работы прошли как в городах, так и в малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановки отремонтировали на трех улицах в Подольске — Парковой, Клемента Готвальда и Ленинградской. Работы также выполнили на Олимпийском проспекте в Мытищах, на улице Саввинской в Балашихе и на дороге вблизи коттеджного поселка Гальчино Сити в микрорайоне Барыбино в Домодедове.

В малых населенных пунктах павильоны обновили на улице Гамалея в селе Авдотьино городского округа Ступино, в поселке городского типа Ржавки городского округа Солнечногорск, вблизи деревни Красный Поселок муниципального округа Истра, а также в селе Внуково и рядом с деревней Сурмино Дмитровского округа.

В министерстве отметили, что специалисты Мосавтодора регулярно проводят работы по содержанию элементов дорожной инфраструктуры, включая остановки, знаки, искусственные неровности, ограждения и светофоры. В зимний период дорожники дополнительно очищают посадочные площадки от снега и наледи.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.