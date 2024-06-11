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В Подмосковье за неделю эвакуировали свыше 3,4 тыс автомобилей

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено свыше 3,4 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Автомобиль может быть эвакуирован, если:

Если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Если автомобиль (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов». Если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним. Если автомобиль оставлен водителем в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки). Если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле. Если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенной специальной дорожной разметкой. В случае иных нарушений ПДД, за которых предусмотрено задержание транспортных средств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.