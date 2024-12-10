В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,8 тыс автомобилей

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 850 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья это 153 автомобиля меньше по сравнению с данными предыдущей недели.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Ленинском (463 ТС), Красногорске (394 ТС), Мытищах (324 ТС), Королеве (230 ТС), Химках (217 ТС).

Водителей призывают соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывайте въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.