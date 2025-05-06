В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,6 тыс автомобилей

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 684 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Красногорское (386 ТС), Ленинском (362 ТС), Химках (313 ТС), Мытищах (306 ТС), Люберцах (279 ТС).

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не препятствовать проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.