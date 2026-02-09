В Подмосковье за январь выявили более 22 тыс случаев использования телефона за рулем

В январе 2026 года комплексы фотовидеофиксации в Московской области зафиксировали свыше 22,5 тысячи случаев использования телефона водителями, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области в январе 2026 года комплексы фотовидеофиксации выявили более 22,5 тысячи случаев использования телефона за рулем. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона отметили, что профилактика нарушений правил дорожного движения — часть работы по повышению безопасности на дорогах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Массовая фиксация подобных нарушений стартовала весной 2025 года, когда число комплексов, способных распознавать использование телефона, достигло 304. По итогам 2025 года было выявлено свыше 27,7 тысячи подобных случаев, из которых 11,4 тысячи пришлись на декабрь, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В настоящее время на дорогах Подмосковья работают более 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации. За использование телефона за рулем собственники транспортных средств получают штраф в размере 1,5 тысячи рублей в автоматическом режиме.

В министерстве призвали водителей соблюдать правила и не отвлекаться на телефон во время движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.