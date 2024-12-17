В Подмосковье вывезли свыше 10 тыс куб метров снега с региональных дорог

В Московской области с начала декабря вывезли больше 10,6 тыс. куб. метров снега с региональной сети дорог, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«За две недели специалисты Мосавтодора вывезли с региональных дорог больше 10,6 тыс. кубометров снега, при этом порядка 4,5 тыс. кубометров вывезено из Дубны, Талдомского и Дмитровского округов», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, дорожные службы ежедневно проводят работы по очистке и обработке дорожного покрытия, а также уборке тротуаров и посадочных площадок.

Мониторинг выполнения и качества работ осуществляется через автоматизированные системы, такие как РНИС (навигационная система) и СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры).

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов с пониманием отнестись к работе дорожных служб и соблюдать правила парковки — не оставлять транспортные средства на остановках и не перекрывать выезды на дороги. Это поможет своевременно произвести уборку снега и обеспечить комфортный проезд как личного, так и общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.