В Подмосковье вывезли более 180 тысяч куб метров снега с дорог в январе 2026 года

В январе 2026 года специалисты Мосавтодора вывезли свыше 180 тысяч куб. метров снега с региональных дорог Подмосковья после одного из сильнейших снегопадов за 146 лет, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В начале 2026 года в Московской области выпал обильный снег, высота покрова превысила 50 см. Снегопад вошел в пятерку самых сильных за всю историю метеонаблюдений региона.

С начала января с региональных дорог вывезли более 180 тысяч кубометров снега, что эквивалентно примерно 12 тысячам камАЗов. Наибольший объем снега убрали в восточных и юго-восточных округах области. Снег складируют в специальных местах более чем в 40 округах, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В уборке участвовали свыше 1,2 тысячи дорожных рабочих. Для борьбы со скользкостью использовали около 400 тысяч тонн противогололедных материалов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта участников дорожного движения.

Работы по уборке снега и противогололедной обработке продолжаются. В министерстве транспорта Подмосковья призвали автомобилистов не оставлять машины на остановках и выездах, чтобы не мешать работе дорожных служб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.