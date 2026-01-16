сегодня в 17:46

В Подмосковье вывезли более 1,1 млн кубометров снега после циклона «Френсис»

Железнодорожники Московской области убрали 1 млн 134 тыс. кубометров снега после снегопада 8–9 января, вызванного циклоном «Френсис», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сильный снегопад, прошедший в Подмосковье 8–9 января из-за циклона Френсис, привел к необходимости масштабной уборки снега на объектах Московской железной дороги. Для вывоза 1 млн 134 тыс. кубометров снега было совершено 3022 рейса специальной техники.

Оперативный штаб координирует расчистку путевой и пассажирской инфраструктуры в круглосуточном режиме. В работах ежедневно задействовано около 100 единиц снегоуборочной техники, которая курсирует по специальному графику, чтобы не мешать движению поездов.

В уборке участвуют 4,5–5 тыс. человек, обеспеченных необходимым инвентарем и спецодеждой. Все мероприятия направлены на поддержание бесперебойной работы железнодорожного транспорта в регионе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.