В Подмосковье выпустили карты Стрелка с героями «Кощея»

Новая серия транспортных карт «Стрелка» для учащихся вышла в Московской области в марте 2026 года. Мострансавто совместно со студией КиноАтис при поддержке Минтранса региона выпустило лимитированный тираж в 5 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Лимитированная серия поступит в МФЦ Московской области. Карты оформлены в 10 оригинальных дизайнах с героями анимационных фильмов «Кощей. Похититель невест» и «Кощей. Тайна живой воды» — Кощеем, Варварой, Колобком и Елисеем. Режиссер картин — Роман Артемьев, он же выступил автором сценария вместе с Генрихом Небольсиным. Продюсеры проектов — Вадим Сотсков и Сергей Сельянов.

Мострансавто сотрудничает со студией КиноАтис на протяжении нескольких лет и регулярно выпускает карты с персонажами популярных мультфильмов. Новая серия приурочена к весеннему сезону и ориентирована на школьников и студентов региона.

Оплатить проезд по карте можно во всех автобусах компании. По «Стрелке» учащегося действует скидка: на первые 35 поездок в месяц — 50%, начиная с 36-й — до 99% от тарифа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.