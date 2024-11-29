В Подмосковье выявлено порядка 100 случаев неправильной парковки за ноябрь

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает мониторинг дворовых территорий на предмет неправомерной парковки перед контейнерными площадками. Цель — организация беспрепятственного проезда мусоровозов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ноябре по данным, полученным с помощью камер системы „Безопасный регион“ и наших „умных“ автомобилей, было выявлено порядка 100 фактов незаконной парковки у контейнерных площадок Подмосковья. Это на 30 больше, по сравнению с предыдущим месяцем. Приняли решение усилить и работу инспекторского состава в этой части, так как вступаем в зимний период и необходимо обеспечить бесперебойную работу по вывозу отходов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Теперь собственникам транспортных средств грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Привлечь к административной ответственности автовладельцев может и любой прохожий при помощи раздела «Народный инспектор» на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.