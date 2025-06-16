В Подмосковье выявили более 3,5 тыс нарушений правил парковки

С июня в Московской области искусственный интеллект через камеры системы «Безопасной регион» выявляет случаи запаркованности контейнерных площадок. Так, первый год работы ИИ-технологии выявлено более 3,5 тыс. нарушений правил парковки и вынесено свыше 450 постановлений об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Нейросеть ежедневно анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион». Если автомобиль стоит в зоне вывоза мусора более 10 минут, ИИ фиксирует его и распознает госномер. На основе полученных данных автоматически формируется задание на проверку. Если нарушение подтверждается, автовладельцу могут выписать штраф.

Важно отметить, что в тех местах, где были выписаны штрафы, количество случаев запаркованности контейнерных площадок снизилось на 40%.

Кроме того, в рамках ИИ-проекта по контролю парковки у контейнерных площадок планируется внедрить систему автоматического составления протоколов. Это поможет снизить нагрузку на инспекторов Минчистоты Подмосковья.

Подробнее об ИИ-проекте можно узнать на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.