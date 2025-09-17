В Подмосковье выявили более 310 нарушителей правил перехода через ж/д пути

За восемь с помощью камер зафиксировали более 310 нарушителей правил перехода через железнодорожные пути на станциях Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье вблизи ж/д станций и пешеходных переходов через пути оборудовано порядка 170 камер с функцией распознавания лиц – с начала года они зафиксировали более 310 нарушителей правил безопасного перехода. Такая мера позволяет снизить число нарушений, которые могут повлечь за собой случаи травмирования на железной дороге», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Больше всего таких камер установлено в Одинцово, Раменском и Пушкинском. Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности.

В ведомстве отметили, что с начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 130 смертельных случаев, из них 47 на пешеходных переходах.

Для снижения смертельных случаев в области строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и ограждения, проводят регулярные профилактические рейды и дежурства.

Ведомство призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными, снимать наушники и не отвлекаться на телефон, использовать только санкционированные переходы через пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.