В Подмосковье выявили 3 тыс нелегальных такси с начала года

В Московской области с начала года выявлено порядка 3 тыс. нелегальных такси, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков такси ведется сотрудниками управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами. Еженедельно в регионе проводят рейды по выявлению нарушителей.

«С начала года было проверено более 20 тыс. автомобилей такси, из них порядка 3 тыс. водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения. Автомобили нарушителей были отправлены на штрафстоянки, а в отношении самих водителей было составлено более 14,9 тыс. административных материалов. Наибольшее число нелегальных такси было выявлено в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также на территории городских округов Котельники, Лобня, Пушкинский и Сергиево-Посадский в местах, где наблюдается интенсивный пассажиропоток», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Согласно законодательству, все транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси, а у перевозчиков должно быть разрешение на осуществление таксомоторной деятельности, перед выходом на линию водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а автомобиль — технический контроль. Также на автомобиле должна быть необходимая атрибутика, соответствующая региональному стандарту: белый цвет кузова, желтая светоотражающая полоса на боковых сторонах, серая внизу по периметру авто, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

Использование услуг нелегальных такси небезопасно — водители не имеют необходимый опыт вождения, разрешение на услуги и не проходят медицинский осмотр и технический осмотр автомобиля.

Всего в реестре такси Московской области числится более 105 тыс. автомобилей и более 34 тыс. перевозчиков.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.