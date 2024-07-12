В Подмосковье выявили 260 нелегальных перевозчиков у аэропорта

С начала года сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами выявили порядка 260 нелегальных перевозчиков, незаконно осуществляющих свою деятельность как на подъездных дорогах к аэропортам Шереметьево и Домодедово, так и на внутренних территориях аэропортов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

«В связи с сезоном отпусков и увеличением пассажиропотока провели рейд вблизи аэропорта Шереметьево в отношении нелегальных перевозчиков легковых такси. В ходе мероприятия было проверено порядка 100 автомобилей, из них выявлено 5 нелегальных перевозчиков. В отношении нарушителей составлены административные материалы, транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки», — рассказала начальник УРАТК Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

За полгода на территории Шереметьево выявлено 98 нарушителей в сфере таксомоторных перевозок, в отношении которых составлено 490 административных материалов. В аэропорту Домодедово выявили 159 нелегальных перевозчиков такси и составили 795 административных материалов. А всего с начала года на территории Московской области перемещено на специализированную стоянку более 1 520 транспортных средств, вынесено 6 166 постановлений.

Напомним, что пользоваться услугами нелегалов небезопасно, пассажиры не застрахованы на случай аварии. Автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный 3-х летний водительский стаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.